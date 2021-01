Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung an zehn Pkw in 17139 Malchin (LK MSE)

MalchinMalchin (ots)

Am Morgen des 03.01.2021, gegen 09:30 Uhr, wurden die Polizeibeamten des Polizeireviers Malchin durch einen Bürgerhinweis auf mehrere beschädigte Pkw im Bereich der Schulstraße in Malchin aufmerksam. Es wurde festgestellt, dass bei insgesamt zehn Pkw in der Zeit vom 30.12.2020 bis zum heutigen Morgen jeweils ein Reifen auf unbekannte Weise beschädigt wurde, sodass den Reifen die Luft entwich. Der Gesamtschaden wird auf 1000EUR geschätzt. Nach Zeugenaussagen könnte der Tatzeitraum in der letzten Nacht liegen. Gegen den unbekannten Täter wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Malchin unter der Telefonnummer 03994-2310, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Sollten Sie an ihrem Pkw ebenfalls Beschädigungen feststellen, melden Sie sich bitte im Polizeirevier Malchin unter der genannten Telefonnummer.

