POL-OH: "Ihr Paket wurde verschickt": Die Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

"Ihr Paket wurde verschickt": Die Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Osthessen - Auf dem Smartphone erscheint eine SMS mit den Worten "Ihr Paket wurde verschickt" - mit einem zusätzlichen Link über den die angebliche Paketsendung verfolgt werden kann. So erging es in den letzten Tagen auch mehreren Personen in den osthessichen Landkreisen. Vorsicht: Es könnte eine Falle sein!

Dieses sogenannte "Smishing" ähnelt dem geläufigen Phishing über E-Mail, jedoch werden hier die betrügerischen Nachrichten via SMS mit einem Link versandt. Folgt man dem Link wird eine Schadsoftware auf dem Gerät installiert, die wiederum auf alle Anwendungen zugreifen kann.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Seien Sie misstrauisch beim Eingang solcher Nachrichten! - Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nichts bestellt haben, können Sie auch keine Paketsendung erwarten! - Prüfen Sie den SMS-Eingang auf Stimmigkeit, bevor Sie dem Link folgen! - Verzichten Sie beim geringsten Zweifel auf ein Anklicken des Links!

Weitere Informationen zu Betrugsphänomen erhalten Sie auf www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

