Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geschwindigkeitsmessanlagen beschädigt

Fulda (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf der A7 in Fahrtrichtung Süd zwischen Homberg/Efze und Bad Hersfeld eine dortige Geschwindigkeitsmessanlage mit Farbe besprüht. In Fulda, Leipziger Straße sowie auf der B 27 in Höhe Ziehers Nord wurden ebenfalls Messanlagen mit augenscheinlich gleicher Farbe unbrauchbar gemacht. Die Höhe des Sachschadens kann zur Zeit noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Polizei Fulda unter Tel.: 0661 / 105-0.

