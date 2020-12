POL-PDMT: PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Polizeidirektion Montabaur

Am Sonntag, den 20.12.2020 um 12:20 Uhr wurde in der Ortslage Merkelbach durch Beamte der Polizeiinspektion Hachenburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 62-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Dem Fahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

