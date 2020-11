Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Brand von mehreren Gartenhütten

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Samstag, gegen 22:40 Uhr, meldeten Anrufer, dass beim Frauenwiesenweg mehrere Gartenhütten brennen würden. Beim Eintreffen der Feuerwehr- und Polizeikräfte befand sich eine Hütte im Vollbrand. Dadurch wurden drei weitere Hütten in Brand gesetzt und zerstört bzw. beschädigt. Ursächlich für den Ausbruch des Brandes war vermutlich ein Feuer in einem Holzofen das nicht richtig verloschen war. Die Feuerwehr war insgesamt mit 26 Kräften und 6 Fahrzeugen aus Markgröningen und Schwieberdingen vor Ort. Außerdem waren ein Rettungswagen und drei Streifen der Polizei im Einsatz. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 12.500 Euro geschätzt.

