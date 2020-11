Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle in Sindelfingen und Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Unfall im Kreuzungsbereich mit zwei verletzten Personen

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:00 Uhr befuhr ein 18 Jahre alter Peugeot-Fahrer die Hohenzollernstraße in Richtung Wilhelm-Haspel-Straße. Auf Höhe der Kreuzung zur Arthur-Gruber-Straße missachtete der Peugeot-Fahrer die Vorfahrt des von rechts kommenden 20-jährigen Toyota-Fahrers und es kam zum Zusammenstoß. In der Folge kam der Toyota im Kreuzungsbereich entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand und der Peugeot kollidierte wiederum frontal mit einer Mauer im Nahbereich. Beide Beteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des Toyotas wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf insgesamt 5500 Euro geschätzt.

Ludwigsburg: Verkehrsunfallflucht in der Schlachthofstraße

Mit einer Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle muss der 52-jährige Fahrer eines Skoda rechnen, der am Freitagabend kurz nach 19 Uhr in der Schlachthofstraße einen geparkten Mercedes touchierte und diesen auf einen ebenfalls geparkten Opel schob. Der Unfallverursacher hinterließ eine Nachricht am Mercedes und setzte anschließend die Fahrt fort. Beim Feststellen der Unfallschäden kontaktierte der Eigentümer des Mercedes den Verursacher sowie die Polizei. Der Skoda-Fahrer kehrte in der Folge an die Unfallstelle zurück, wo der Verkehrsunfall durch eine Streife des Polizeireviers Ludwigsburg aufgenommen wurde. Der angefahrene Mercedes war infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Der Skoda sowie der Opel wurden leicht beschädigt. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

