POL-LB: Ludwigsburg: Unfall durch verkehrswidriges Wenden; Löchgau: Fahrertür abgerissen; Großbottwar: Diebesbande unterwegs

Ludwigsburg: Unfall durch verkehrswidriges Wenden

Aufgrund eines verkehrswidrigen Wendemanövers auf der Bundesstraße 27 in Höhe der Autobahnmeisterei Ludwigsburg ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Gegen 14.35 Uhr passierte ein 55-jähriger Mercedes-Lenker, der in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen unterwegs war, die Ampelanlage im Bereich der Autobahnmeisterei. Nahezu zeitgleich wollte eine 22 Jahre alte VW-Fahrerin, die in Richtung Ludwigsburg fuhr, dort vermutlich wenden. Als die Frau auf den linken Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Bietigheim-Bissingen einbog, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Löchgau: Fahrertür abgerissen

Am Donnerstag ereignete sich gegen 16:00 Uhr auf der Landesstraße 1107 im Bereich Löchgau ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 65 Jahre alter VW-Fahrer, der in Richtung Löchgau fuhr, auf Höhe eines Hofladens in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden 49-jährigen LKW-Lenker. Durch den Aufprall wurde die Fahrertür des VW abgerissen. Der hinter dem LKW befindliche 55 Jahre alte Fahrer eines Citroen konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß ebenfalls gegen den VW. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Bietigheim-Bissingen bis gegen 17.15 Uhr gesperrt. Der 65-jährige VW-Lenker erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

Großbottwar: Diebesbande unterwegs

Am Freitagmorgen, zwischen 05:00 Uhr und 06:30 Uhr, konnte durch Zeugen beobachtet werden, wie drei noch unbekannte Männer versuchten Fahrzeuge in der Alemannenstraße und in der Keltenstraße in Großbottwar zu öffnen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass aus einem Audi und zwei Ford Kleingeld gestohlen worden war. Mutmaßlich waren die PKW nicht verschlossen gewesen. Bei den beobachteten Tatverdächtigen soll es sich um Personen mit südländischem Aussehen handeln. Einer der Männer trug eine weiße Jacke, ein anderer war auffällig groß. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 9000, in Verbindung zu setzen.

