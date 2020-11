Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B27/ Bietigheim-Bissingen: Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall

In den frühen Morgenstunden kam es auf der Bundesstraße 27 (B27) bei Bietigheim-Bissingen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Gegen 03:00 Uhr fuhren eine 32-Jährige und ein 37-Jähriger in einem Opel auf der B27 von Ludwigsburg kommend in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen. Etwa zweihundert Meter vor der Einmündung der Kreisstraße 1671 (K1671) geriet der Opel nach den bisherigen Ermittlungen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Wagen schleuderte anschließend über die ganze Fahrbahn und prallte gegen die Mittelleitplanke. Nach diesem Zusammenprall schleuderte der Opel erneut über die Fahrbahn und geriet in den Grünstreifen, wo er sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Hierbei wurde die 32-Jährige schwer und der 37-Jährige leicht verletzt. Beide konnten den Opel noch selbstständig verlassen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Bislang konnte nicht geklärt werden, wer den Opel gelenkt hatte. Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Opel gehörten. Der völlig beschädigte Wagen wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn beschlagnahmten Polizisten das Fahrzeug und beide Fahrzeuginsassen mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn. Die verursachten Sachschäden waren bislang noch nicht beziffert. Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen können sich unter Tel. 0711 6869 0 melden.

