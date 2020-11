Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1690/Korntal-Münchingen: Überholmanöver hat Unfall mit Schwerletztem zur Folge

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 19:20 Uhr befuhr der 30-jährige Lenker eines Mercedes-Benz die K 1690 von Hemmingen kommend in Richtung Münchingen. In einer Rechtskurve überholte der Fahrzeuglenker zunächst zwei vor ihm fahrende Pkw. Der 30-jährige verlor in der darauffolgenden Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Leitpfosten und schließlich frontal gegen einen Baum. Der Lenker des Mercedes-Benz wurde in der Folge in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Der Mercedes-Benz war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf ungefähr 40.000 Euro, der Schaden am Leitpfosten auf etwa 50 Euro. Der Schaden am Baum ist derzeit nicht zu beziffern. Die K 1690 musste zwischen Hemmingen und Münchingen bis 22:05 Uhr komplett gesperrt werden. Neben vier Streifenwagenbesatzungen waren zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes in Begleitung eines Notarztes sowie die Feuerwehr Hemmingen mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften im Einsatz. Zudem waren Mitarbeiter der Notfallseelsorge zur Betreuung der am Unfallort anwesenden Personen eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell