Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fahrzeug überschlägt sich im Kreisverkehr, Verkehrsunfall ohne Personenschaden

Bendorf (ots)

Am Donnerstag, 15.10.2020, gegen 23.34 Uhr, befährt ein 20-jähriger Mann aus Bendorf mit seinem PKW Renault den Kreisverkehr in der Brauereistraße in Bendorf und möchte diesen an der zweiten Ausfahrt wieder verlassen. Hierbei überschlägt sich das Fahrzeug, der PKW rutscht auf dem Dach liegend einige Meter weiter, touchiert ein Straßenschild und verursacht Sachschaden. Glücklicherweise bleibt der Fahrzeugführer unverletzt. Die Behandlung durch eine zufällig vorbeikommende Besatzung eines Rettungswagens ist nicht erforderlich.

