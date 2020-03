Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Büroeinbruch Freiligrathstraße

Hagen (ots)

Zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr und Donnerstag, 06:25 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Büro auf der Freiligrathstraße einzudringen. Eine Reinigungskraft war auf eine Beschädigung an der Eingangstür aufmerksam geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht, in das Gebäude zu gelangen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Hinweisgeber können sich unter 02331-986-2066 an die Polizei wenden.

