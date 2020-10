Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Müllcontainerbrand auf der Pfaffendorfer Höhe

Koblenz (ots)

Ein unbekannter Täter entzündete am Abend des 19.10.2020 gegen 22:40 Uhr einen Papiermüllcontainer in der Karl-Friedrich-Goerdeler-Straße. Der Container, der in der Vergangenheit schon öfter angezündet worden ist, wurde von der Berufsfeuerwehr Koblenz gelöscht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lahnstein in Verbindung zu setzen.

