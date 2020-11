Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Smart stürzt in Baugrube

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Freitagvormittag kam es in Sindelfingen zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein 86-jähriger Smart-Lenker befuhr gegen 11.00 Uhr die Auffahrt zu einem Parkdeck in der Calwer Straße. Da er den Taster der Einfahrtsschranke aus dem Fahrzeug heraus nicht erreichen konnte, stellte er den Motor des Pkw ab. Hierdurch war aber auch der Bremskraftverstärker des Fahrzeugs nicht mehr aktiv und es rollte rückwärts die Rampe hinab, direkt in eine gegenüberliegende Baugrube, wo es schließlich zum Stehen kam. Bei dem Sturz in die Baugrube wurde eine darin befindliche Baumaschine zerstört. Der Smart des Seniors war nicht mehr fahrbereit und musste im Anschluss abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

