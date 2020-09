Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Geschwindigkeitskontrollen

Bad Dürkheim (ots)

Am 10.09.2020 zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr wurden im Bereich Bad Dürkheim und Wachenheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei der Kontrolle in der Salinenstraße in Fahrtrichtung Krankenhaus hielten sich alle Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Auch bei der Geschwindigkeitsmessung in Ungstein in der Altenbacherstraße in Fahrtrichtung Kanalstraße, konnte keine Verstöße festgestellt werden. Dies lag aber offensichtlich auch am Gegenverkehr, welcher die PKW mit Lichthupe im Gegenverkehr warnte. Bei der anschließenden Kontrolle in Ungstein in der Kirchstraße in Fahrtrichtung Kallstadt mussten 4 Fahrzeugführer verwarnt werden. Bei erlaubten 30km/h lag der Spitzenreiter bei 55 km/h. Die letzte Kontrolle wurde in Wachenheim in der Friedelsheimerstraße am Schwimmbad aufgebaut. Hier wurden 8 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Auch hier wurde bei erlaubten 30km/h der Spitzenreiter mit 55 km/h gemessen.

