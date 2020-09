POL-PDNW: Versuchter Diebstahl

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Nicht gelungen ist Unbekannten der Diebstahl einer Traktorbatterie auf dem Gelände des Bundes für Umwelt und Naturschutz in der Gewanne Multergraben zwischen Haßloch und Böhl-Iggelheim. Zwischen Montagabend und Donnerstagmittag versuchten die Diebe die Haube eines Schleppers gewaltsam zu öffnen, was ihnen letztlich nicht gelang. Beim Eindringen auf das Gelände wurde ein Maschendrahtzaun beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





