Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW und Krad in Altenkirchen gestohlen

Altenkirchen/Pfalz (ots)

In der Feldstraße Altenkirchen kam es im Tatzeitraum von Freitag, 20.12.2019 ab 21:00 Uhr bis Samstag, 21.12.2019 bis 09:00 Uhr, zu einem PKW Diebstahl. Der oder die Täter betraten die unverschlossene Garage der Geschädigten und konnten so den Schlüssel des PKW erlangen. Danach fuhren sie mit dem vor der Garage abgestellten schwarzen Dacia Sandero davon. Am PKW waren Kuseler-Kreis Kennzeichen angebracht. Hat hier jemand Beobachtungen machen können? Wurde der schwarze Dacia Sandera irgendwo gesichtet bzw. abgestellt? Hinweise bitte an die Polizei in Schönenberg-Kübelberg unter 06373 - 822 - 0 oder Polizei Kusel unter 06381 - 919- 0.

Im identischen Tatzeitraum wurde in der Straße "Im Staßweiler" ein mit Lenkradschloss gesichertes Leichtkraftrad durch bislang unbekannte Täter gestohlen. Das Gefährt stand vor der Garage des Anwesens. Am Morgen konnte der Geschädigte selbst sein Krad nur ca. 150 Meter vom Tatort, am Spielplatz, auffinden. Auch hier bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise.

