Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef: Gruppe Jugendlicher attackiert 16- und 18-Jährigen - Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt

Bonn (ots)

Ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger hielten sich am Montagabend (12.10.2020) auf der Insel Grafenwerth in Bad Honnef auf. Gegen 22:50 Uhr trafen sie auf eine Gruppe von drei Jugendlichen, die die Beiden zunächst beleidigten hätten. Zu der Gruppe sollen dann drei weitere Jugendliche gestoßen sein und man habe sich dann bedrohlich vor den beiden Jugendlichen aufgebaut und das Vorzeigen der Gelbörsen verlangt. Der 16-Jährige habe dann so eingeschüchtert sein Portemonnaie, indem sich ein geringer Geldbetrag befand, ausgehändigt. Der 18-Jährige habe sich aber geweigert und habe in der Folge einer der Aggressoren weggestoßen, als der sich an seinem Rucksack zu schaffen machte. Daraufhin sei er mit Fäusten traktiert worden und zu Boden gegangen. Am Boden liegend habe man ihn auch getreten. Die Gruppe der Angreifer sei dann auf bis zu zwanzig Personen angewachsen. Die Jugendlichen hätten von ihm abgelassen und seien sie in Richtung der S-Bahnhaltestelle geflüchtet, nachdem drei Mädchen dazu gekommen wären und ihm geholfen hätten aufzustehen.

Zwei der Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Etwa 17-Jahre alt, ca. 170 cm groß, dünne Statur, dunkelhäutig, schwarz gekleidet

Täter 2: Etwa 15-16 Jahre alt, trug weißen Sonnenhut und schwarze Bomberjacke

Bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung wurde keiner der Verdächtigen angetroffen.

Der 18-Jährige wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Kriminalkommissariat 32 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes und der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittler bitten Zeugen des Vorfalls, die eventuell auch Angaben zu der Identität der Angreifer machen können, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell