Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Heiderhof: 21-jähriger Autofahrer stand unter dem Einfluss von Drogen

Bonn (ots)

Ein 21-jähriger Bonner wurde am gestrigen Montag (12.10.2020) gegen 23:40 Uhr von Polizeibeamten der Wache Godesberg auf dem Akazienweg auf dem Heiderhof kontrolliert. Bei seiner Überprüfung ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein freiwillig durchgeführter Urintest war positiv. Der junge Mann musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Neben einer Meldung an das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der Eignung bzw. Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen erwartet den 21-Jährigen nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

