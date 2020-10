Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 24-Jähriger nach Körperverletzungsdelikt vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

In der Nacht zu Sonntag (11.10.2020) wurde ein 24-Jähriger in der Bonner Innenstadt nach einem Körperverletzungsdelikt vorläufig festgenommen. Er soll einen 25-Jährigen durch Schläge und Tritte schwer verletzt haben.

Zur Tatzeit gegen 02:35 Uhr waren beide Beteiligte nach ersten Ermittlungen vor einem Lokal am Belderberg in Streit geraten. In der Folge soll der 25-Jährige auf der Flucht vor dem 24-Jährigen in die Brüdergasse gelaufen sein, wo Zeugen ihn wenig später schwer verletzt am Boden liegend vorfanden. Nach einer Erstversorgung im Rettungswagen wurde er zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Mehrere Streifenteams der City-Wache konnten den flüchtigen 24-Jährigen in Tatortnähe stellen, nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zur City-Wache. Nachdem ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,3 Promille ergab, entnahm ihm eine Ärztin dort eine Blutprobe. Da der 24-Jährige die eingesetzten Beamten fortwährend beleidigte, leiteten diese ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Nach ersten Maßnahmen wurde er ins Polizeipräsidium gebracht, wo die Kriminalwache die weiteren Ermittlungen gegen ihn übernahm. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde er schließlich am Sonntagmittag einer Haftrichterin vorgeführt, die einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erließ, der unter strengen Auflagen zunächst außer Vollzug gesetzt wurde. Der 25-Jährige konnte das Krankenhaus indes inzwischen wieder verlassen.

Im Rahmen der weiter andauernden Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 36 unter 0228 15-0 oder KK36.Bonn@polizei.nrw.de um weitere Zeugenhinweise. Wer die Personen zur Tatzeit in der Brüdergasse beobachtet hat, wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden.

