POL-BN: Wachtberg: 36-Jährige Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (11.10.2020) bei Wachtberg-Villip zog sich eine 36-jährige Pedelecfahrerin schwere Verletzungen zu.

Ein 71-jähriger Autofahrer war gegen 20:00 Uhr auf der L158 aus Richtung Pech in Richtung Villip unterwegs. Nach den ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen fuhr er trotz Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich Am Wachtbergring / Oelmühle ein. Dort fuhr er gegen die 36-Jährige, die mit ihrem Pedelec die Fußgänger- bzw. Radfahrerfurt in Richtung Am Wachtbergring befuhr. In einer Ausweichbewegung erfasste der Wagen des 71-Jährigen anschließend auch noch den Pkw eines 28-Jährigen, der gerade im Begriff war auf die L158 nach links abzubiegen. Die Pedelecfahrerin kam durch den Zusammenstoß zu Fall und zog sich u.a. Verletzungen am Kopf zu. Sie wurde mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der 71-Jährige Unfallverursacher, als auch der 28-Jährige blieben unverletzt.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.

