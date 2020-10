Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: 62-Jähriger Autofahrer war nicht in der Lage einen Atemalkoholvortest durchzuführen - Polizei beschlagnahmte Führerschein

Bonn (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Bonner Polizei überprüfte am Montagvormittag (12.10.2020) einen 62-jährigen Fahrer eines Lieferwagens in Bonn-Endenich. Der Mann war gegen 11:25 Uhr auf der Straße Auf dem Hügel unterwegs. Bei der Kontrolle fiel den Beamten sofort auf, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Im Innenraum lagen zwei kleine Schnapsflaschen. Der Mann wankte beim Aussteigen und musste sich an seinem Fahrzeug festhalten, um nicht umzufallen. Die Polizisten boten ihm einen freiwilligen Atemalkoholvortest an. Der 62-Jährige war allerdings nicht in der Lage den Test ordnungsgemäß durchzuführen. Eine Blutprobe wurde angeordnet und einem Krankenhaus entnommen. Die Folge für den Autofahrer war neben der Blutprobe, die Beschlagnahme seines Führerscheins und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer.

