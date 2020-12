Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an PKW, Vandalismus

NassauNassau (ots)

In der Nacht vom 19. auf den 20.12.20 wurde ein in der Schulstraße in Nassau geparkter PKW mutwillig durch bisher unbekannte Personen erheblich beschädigt. Mittels Steinwürfen wurde die Windschutzscheibe zersplittert, die Motorhaube wurde stark zerkratzt und eingedellt. Die Schadenshöhe dürfte bei ca. 4000 EUR liegen. Hinweise werden erbeten an die Polizei Bad Ems.

