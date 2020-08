Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Bad Dürkheim (ots)

Am Donnerstag, 12.08.2020 um 11.50 Uhr fuhr eine 50-jährige Autofahrerin von einer Ausfahrt einer Fabrik auf die B 37 ein. Hierbei tastete sie sich langsam vor, da ihr ein geparkter Pkw die Sicht versperrte. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine Gruppe von Radfahrern den Radweg. Der Radfahrer an der Spitze erkannte rechtzeitig den einfahrenden Pkw und bremste ab, so dass ein Zusammenstoß mit dem Auto vermieden werden konnte. Jedoch erkannte dies der hinter ihm fahrende 70-Jährige zu spät und stieß mit seinem Rad gegen das Rad seines Vordermanns, wodurch er zu Boden stürzte und sich hierbei Prellungen und Schürfwunden zuzog.

