Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots)

Am Mittwoch, 12.08.2020, parkte ein Autofahrer um 11.30 Uhr seinen schwarzen VW Golf auf dem Parkplatz der Winzergenossenschaft in der Limburgstraße. Als er kurz darauf zu seinem Wagen zurückkam, musste er feststellen, dass seine linke hintere Fahrzeugseite beschädigt worden war. Bei dem Verursacher könnte es sich um den Fahrer eines schwarzen Renault handeln, der neben dem VW Golf geparkt hatte. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Auto machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: T. Winzen

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell