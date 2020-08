Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand - Nachtragsmeldung

Ellerstadt (ots)

Am 13.08.2020 gegen 12:00 Uhr kam es zum Ausbruch eines Brandes an einer Lagerhalle in der Ellerstadter Bruchstraße. Im Rahmen der Löscharbeiten konnte festgestellt werden, dass hinter der Halle gelagerte Gegenstände in Brand geraten waren. Der Brand konnte durch die im Einsatz befindliche Feuerwehr gelöscht werden - verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR.

