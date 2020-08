Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Mehrere Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss

Frankenthal A61 / Ludwigshafen A650 (ots)

1. Fall Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim stellten am Mittwoch im Rahmen der Streifenfahrt auf der A61 Höhe Autobahnkreuz Frankenthal gegen 18.45 Uhr einen 26-Jährigen aus Bad Kreuznach in seinem Renault Clio fest. Aufgrund der Gesamtumstände wurde das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser wurde der Anfangsverdacht auf Drogenkonsum verfestigt und anschließend bei der Durchführung eines Urintests abschließend bestätigt, weshalb der Mann zur Polizeiautobahnstation Ruchheim verbracht wurde, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Mann, gegen den nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde, ist laut eigenen Angaben bereits Wiederholungstäter. Da bei ihm außer einem deutschen Aufenthaltstitel noch ein italienischer Aufenthaltstitel aufgefunden wurde, wird die zuständige Ausländerbehörde informiert und in die weiteren Ermittlungen einbezogen.

2. Fall Während der Fahrt zur Dienststelle im Rahmen des o.g. Falles stellten die gleichen Beamten gegen 19.10 Uhr ein weiteres Fahrzeug auf der A650 bei Ludwigshafen fest. Dieses wurde aufgrund von Auffälligkeiten durch die Beamten mit zur Dienststelle der Polizeiautobahnstation Ruchheim gelotst und von währenddessen hinzugeführten Beamten kontrolliert. Auch bei dem 24-jährigen Fahrzeugführer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis bestätigte sich der Anfangsverdacht auf Drogenkonsum. Der Mann gab an, dass er aus medizinischen Gründen Cannabis konsumieren dürfte und legte einen Konsumentenausweis vor. Auch dem 24-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wird die Strafanzeige der Staatsanwaltschaft Frankenthal zur weiteren Prüfung vorgelegt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiautobahnstation Ruchheim

PHK Wenzel

Maxdorfer Straße 85

67071 Ludwigshafen am Rhein



Telefon: 06237/933-0

Telefax: 06237/933-2120

Email: pastruchheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell