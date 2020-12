Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht L 288

NisterNister (ots)

Der unbekannte Unfallverursacher befuhr am Freitagabend, gegen 18:45 Uhr, die L 288 aus Richtung Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Nister und überholte den vor ihn fahrenden PKW-Fahrer eines Opel Corsas. Auf Grund von Gegenverkehr musst der Überholte nach rechts ausweichen und stieß gegen die dortige Leitplanke. Zeugen, insbesondere aus dem Gegenverkehr, werden gebeten, sich mit der Polizei Hachenburg in Verbindung zu setzen. Tel: 02662-95580 oder E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de.

