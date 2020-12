Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf nach versuchtem Tageswohnungseinbruch

65558 Lohrheim65558 Lohrheim (ots)

Am 15.12.2020 gegen 13 Uhr kam es in der Gemeinde Lohrheim zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Ein mutmaßlich männlicher Täter versuchte den Glaseinsatz der rückwärtigen Terrassentür zu beschädigen und so in das Objekt zu gelangen. Aus ungeklärten Gründen ließ der Täter noch vor dem Betreten des Objektes von seinem Vorgehen ab.

Der Täter konnte durch einen aufmerksamen Nachbarn während der Tatausführung beobachtet werden.

Die Polizei Diez bittet weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 06432/601-0 zu melden.

