Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

GemmerichGemmerich (ots)

In der Zeit von Montag, dem 14.12.2020, 18:00 Uhr und Dienstag, 15.12.2020, 10:15 Uhr, kam es in der Ortslage von Gemmerich zu einem Verkehrsunfall. Im Einmündungsbereich Hauptstraße/Talstraße wurde dabei, bei bislang unklarem Unfallhergang, ein geparkter PKW an der Fahrzeugfront beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei St. Goarshausen (06771 93270) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen



Telefon: 06771-93270

www.polizei.rlp.de/pisanktgoarshausen



