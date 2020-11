Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren unter Einfluss von Drogen

PirmasensPirmasens (ots)

Ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Südwestpfalz sollte am Samstagnachmittag in der Winzler Straße in Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als er jedoch den Funkstreifenwagen erkannte versuchte er zu flüchten und fuhr hierbei auch teil-weise entgegengesetzt einer Einbahnstraße. Letztendlich hielt er nach einigen Minuten an und es konnten im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest vor Ort bestätig-te den Konsum von Cannabisprodukten, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Auf ihn wird ein Bußgeld und Fahrverbot zukommen.|pips

