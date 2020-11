Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsschild umgefahren und anschließend geflüchtet

RuppertsweilerRuppertsweiler (ots)

Am Freitag, dem 27.11.2020, wurde gegen 20:45 Uhr von einem Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass ein Verkehrsschild im Bereich Ständenhof bei der Zu- und Abfahrt auf die B10 beschädigt wurde. Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte ein unbekanntes Fahrzeug aus Richtung Landau die B10 verlassen haben um dann an der Unfallörtlichkeit nach links in Richtung Ständenhof abgefahren sein. Hierbei touchierte der Fahrer das besagte Schild und fuhr dann anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit weg. | pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell