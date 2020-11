Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drogenbeeinflusste Fahrzeugführer

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Am 28.11.2020, um 00:45 Uhr wurde in der Hohlstraße ein grauer Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 19-jährige Fahrer wies bei der Kontrolle drogenspezifische Auffallerscheinungen auf. Ein Drogenvortest bestätigte den Drogenkonsum. Der junge Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Ein weiterer drogenbeeinflusster Fahrzeugführer konnte bei einer Verkehrskontrolle am 28.11.2020 um 02:00 Uhr in der Straße "Am Hofweg" festgestellt werden. Bei dem 20-jährigen Fahrer eines Peugeot 106 konnten sowohl Cannabisgeruch als auch drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Durch einen Drogenvortest konnte ebenfalls eine Drogenbeeinflussung bestätigt werden. Der Mann wurde anschließend zur Polizeidienststelle verbracht, wo auch ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes konnten noch Betäubungsmittel sichergestellt werden. |pizw

Rückfragen bitte an:

PI Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.pizweibruecken@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pizweibruecken@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell