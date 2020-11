Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

PirmasensPirmasens (ots)

Im Zeitraum am Freitag den 27.11.2020, zwischen 07:15 - 08:20 Uhr hat ein bis jetzt unbekanntes Fahrzeug den geparkten PKW des Geschädigten beim Vorbeifahren beschädigt. Dieser parkte ordnungsgemäß in der Mathildenstraße, Höhe der Hausnummer 19, in Pirmasens. Schäden entstanden am rechten Kotflügel und am Radkasten hinten rechts. Die Schadenshöhe dürfte sich auf circa 2500EUR belaufen. | pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell