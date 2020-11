Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: LKW flüchtet nach Verkehrsunfall auf der A8

Pirmasens

Am Freitag, dem 27.11.2020 gegen 09:30 wurde der Fahrer eines weißen 3er BMW auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Pirmasens, circa 1 km vor der Abfahrt Pirmasens Mitte von einem weißen LKW überholt. Beim Einscheren kollidierte der LKW mit der Fahrerseite des BMW. Hierbei entstand an dem BMW ein Sachschaden von circa 12 500 EUR, zudem verletzte sich der Fahrer leicht. Der Fahrer des LKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

