POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Roller entwenden und in Rems geworfen - Unfall auf der B14 - Feuerwehreinsatz

Fellbach / Waiblingen: Roller entwendet und in Rems geworfen

Ein bisher unbekannter Täter entwendete zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag von einem Gartengrundstück im Bereich der Stettener Straße in Fellbach einen grünen Motorroller und warf diesen letztlich im selben Zeitraum in die Rems zwischen Waiblingen und Beinstein. Der Roller im Wert von rund 300 Euro wurde hierdurch stark beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den bisher unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

Backnang: Unfall auf der B14

Eine 30 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 7:10 Uhr die B14 in Richtung Schwäbisch Hall auf der linken Fahrspur. Bei der Zusammenführung der beiden Fahrspuren zu einer Spur verschätzte sie sich und kollidierte letztlich mit einem 47-jährigen Lkw-Fahrer, der sich bereits auf dem rechten Fahrstreifen befand. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Aspach - Allmersbach am Weinberg: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines brennenden Metallcontainers rückte die Freiwillige Feuerwehr Aspach am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in den Gehrnweg aus. Weshalb der Abfallcontainer in Brand geriet, ist bislang unbekannt, Sachschaden entstand keiner.

