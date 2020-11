Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Geldbörse entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis:Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schwaikheim/Winnenden: Von Fahrbahn abgekommen und Autofahrer gefährdet

Ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montagabend gegen 17 Uhr die B 14 zwischen Schwaikheim und Winnenden in Richtung Backnang. Vermutlich infolge gesundheitlicher Probleme kam er nach links von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Mittelleitplanke. Der Autofahrer fuhr noch bis Waldrems, wo er auf einem Parkplatz stoppte und von der Polizei angetroffen wurde. Bei dem Vorfall auf der B 14 wurden vermutlich vorbeifahrende Autofahrer gefährdet, die sich nun zur Klärung des Vorfalls bitte bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden sollen.

Backnang: Unfallflucht

1500 Euro Sachschaden verursachte am Dienstagvormittag ein unbekannter Autofahrer. Er stieß beim Ausparken auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Schlachthofstraße gegen einen Pkw Hyundai i30. Danach flüchtete er ohne den Unfall zu melden. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer und das Unfallgeschehen, welches sich zwischen 10.15 Uhr und 11 Uhr ereignete, wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Fellbach: Geldbörse entwendet

Ein 27-Jähriger kaufte sich am Samstag gegen 23.50 Uhr in der Ecke Bahnhofstraße/Wernerstraße bei einem dortigen Automaten Zigaretten. Es kam ein fremder Mann dazu, der die Geldbörse des 27-Jährigen entwendete und damit davonrannte. Der Dieb war ca. 180 cm groß und war mit schwarzer Kapuzenjacke bekleidet. Wer Hinweise zur Tat machen kann, sollte sich bitte mit der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach: Unfall mit E-Scooter

Ein 78-jähriger VW-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 17.20 Uhr die Stuttgarter Straße und bog nach rechts in die Esslinger Straße ein. Er hielt an einem dortigen Fußgängerüberweg an um einem Fußgänger das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Als er wieder weiterfuhr übersah er eine 32-jährige Frau, die mit einem E-Scooter fahrenderweise am Zebrastreifen die Fahrbahn querte. Die 32-Jährige wurde vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei wurde sie leicht verletzt und musste mit einem Krankenwagen in die Klinik verbracht werden.

Korb: Unfallflucht durch Radfahrer

Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer befuhr am Dienstag zwischen 13:55 Uhr und 15:15 Uhr die Beinsteiner Straße und streifte hierbei einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A3 im Bereich der hinteren Stoßstange. Anschließend fuhr der Radfahrer weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Welzheim: Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und rund 8000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag gegen 17:10 Uhr an der Einmündung Schorndorfer Straße / L 1150. Ein 62 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr die Schorndorfer Straße aus Welzheim kommend und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Breitenfürst abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 24-jährigen Ford-Fahrerin, welche die Landesstraße aus Breitenfürst kommend entlangfuhr und kollidierte mit dieser. Sowohl die Ford-Fahrerin, als auch ihr 48 Jahre alter Beifahrer wurden beim Unfall leicht verletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schorndorf: 6000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Ein 28 Jahre alter VW-Fahrer beschädigte am Dienstag gegen 19:30 Uhr beim Rückwärtsfahren in der Vorderen Ramsbachstraße einen geparkten Opel Vectra. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell