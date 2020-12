Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Mit Haftbefehl gesuchter 27-Jähriger festgenommen

Karlsruhe (ots)

Einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten 27-Jährigen konnte die Polizei am Mittwochmorgen in Weiher festnehmen. Im Zuge von Ermittlungen konnten Beamte des Polizeipostens Ubstadt-Weiher den gesuchten Betrüger in Weiher ausfindig machen und festnehmen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Im Zusammenhang mit der Festnahme ergaben sich Hinweise, dass der Beschuldigte einer nicht angemeldeten Beschäftigung nachging.

