POL-OH: Unfallmeldung aus dem PP Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

36251 Bad Hersfeld. In der Zeit zwischen Dienstag, d. 26.01.2021, 19:00 Uhr bis Samstag, d. 30.01.2021, 14:45 Uhr, parkte eine 29-jährige Frau aus Bad Hersfeld ihren Pkw, Opel Astra, Farbe Schwarz, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Straße Am Wendeberg Höhe Hausnummer 31.

Als sie ihr Fahrzeug am Samstag, d. 30.01.2021, gegen 14.45 Uhr, nutzen wollte, stellte sie einen Unfallschaden am linken Außenspiegel des Pkw fest.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den Spiegel des Pkw der Frau aus Bad Hersfeld und entfernte sich unerlaubt.

Es entstand Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von ca. 100 Euro.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621 - 932 - 0 entgegen.

(Berichterstatter: Polizeistation Bad Hersfeld, Feldbinder, PHK)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

