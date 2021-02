Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Arztpraxis - Diebstahl von Türzargen - Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Glasschaukasten beschädigt - Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Hütte

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Bad Hersfeld - Zwischen dem 22. und 29. Januar versuchten Unbekannte in der Straße "Eisfeld" in die Büroräume einer Arztpraxis einzubrechen. An einem Fenster wurden entsprechende Hebelspuren festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Türzargen

Neuenstein/Obergeis - Unbekannte stahlen zwischen dem 22. und 29. Januar in der Erzebacher Straße mehrere Türzargen vom Gelände einer Schreinerei. Zeugen war ein weißer Mercedes Sprinter aufgefallen, der in Verbindung mit dem Diebstahl stehen könnte. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Neuenstein/Mühlbach - Bei einer privaten Auseinandersetzung wurde am Sonntagabend (31.01.), gegen 20 Uhr, in der Neuensteiner Straße ein 29-jähriger Mann schwer verletzt.

Aus bisher ungeklärten Gründen kam es zwischen mehreren unbekannten Personen und dem Geschädigten zum Streit. Dabei sollen die Unbekannten auf ihr Opfer eingeschlagen und es im Halsbereich mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben. Der 29-Jährige musste daraufhin in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Er ist außer Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zeuge konnte einen der Täter wie folgt beschreiben: Er soll männlich, circa 25 Jahre alt, etwa 1,90m groß und schlanker Statur gewesen sein. Er soll eine Basecap und einen Kapuzenpullover mit aufgezogener Kapuze in unbekannter Farbe getragen haben. Das Gesicht sei mit einem schwarzen Schal bedeckt gewesen. Zu den anderen unbekannten Personen gibt es keine Beschreibungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Glasschaukasten beschädigt

Rotenburg a.d. Fulda - Zwischen Freitagnachmittag (29.01.) und Samstagabend (30.01.) warfen Unbekannte im Breitinger Kirchweg den Glaseinsatz des Schaukastens eines Sportvereins ein und verursachten 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld - Am Sonntagmittag (31.01.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Zeit davor die Kennzeichen HEF-KF 117 eines Mitsubishi Outlander gestohlen hatten. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Hütte

Ludwigsau/Friedlos - Zwischen dem 01. Januar und dem 31. Januar brachen Unbekannte in eine Grillhütte in der Verlängerung der Straße "Falkenblick" ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

