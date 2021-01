Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Kellereinbrüche am Wochenende

DürenDüren (ots)

Mehrere Kellereinbrüche nahm die Polizei am vergangenen Wochenende auf. In einem Fall hat eine Bewohnerin den Tatverdächtigen wahrscheinlich gesehen.

Kellerräume in Mehrfamilienhäusern in der Bahnstraße, Am Rölsdorfer Weg sowie Am Wingert waren demnach Ziel von Einbrechern. Jeweils zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen waren der oder die Unbekannten in die Treppenhäuser und von dort in die Keller gelangt. An zwei Hauseingangstüren fanden die Beamten Hebelspuren, die sich ebenfalls an den aufgebrochenen Kellerabteilen befanden. Nach ersten Feststellungen wurden unter anderem Bekleidungsstücke, Tabak und ein gelb-weißes Mountainbike entwendet. In dem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Wingert" war einer Bewohnerin gegen 16:30 Uhr ein unbekannter Mann im Keller begegnet. Dies kam ihr zunächst nicht verdächtig vor. Nun, im Wissen, dass dort später Kellerräume aufgebrochen wurden, erschien ihr dies in einem anderen Licht. Der Mann war circa 50 bis 60 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und kurze bis gar keine Haare. Er hatte eine korpulente Figur und trug typische Kleidung eines älteren Herrn. An dem Mehrfamilienhaus in der Bahnstraße fiel zudem nach den Einbrüchen ein Fahrrad auf, das niemandem zugeordnet werden konnte. Möglicherweise wurde es durch den Täter zurückgelassen. Es handelt sich dabei um ein ehemals blaues, aber nunmehr unfachmännisch weiß überlackiertes Mountainbike (siehe Foto).

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, oder denen das zurückgelassene Fahrrad bekannt vorkommt, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

