Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisierte Pkw-Fahrerin verursacht Unfall mit vier verletzten Menschen

NiederzierNiederzier (ots)

Eine 23jährige Pkw-Fahrerin aus Düren befuhr in Oberzier die Kirchstraße. Aufgrund einer Baustelle in einer Rechtskurve wisch sie teilweise auf die Gegenfahrspur aus. Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Pkw, der von einem 21jährigen aus Niederzier geführt wurde. Die beiden Fahrzeugführer, sowie zwei Beifahrer klagten über Schmerzen und wurden in naheliegende Krankenhäuser verbracht. Bei der Pkw-Fahrerin wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

