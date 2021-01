Polizei Düren

POL-DN: Hoher Sachschaden durch schleudernden PKW

Nörvenich-Eschweiler über FeldNörvenich-Eschweiler über Feld (ots)

Am Freitag um 14:30 Uhr befuhr ein 53 jähriger Pkw Fahrer aus Nörvenich mit seinem Pkw die L 263 aus Rtg. Girbelsrath in Fahrtrichtung Nörvenich. In Höhe der Einmündung der Straße Am Königsforst, die von links auf die L 263 stößt, kam er ins Schleudern und prallte gegen den auf der Straße Am Königsforst vor der Einmündung zur L 263 stehenden Pkw des Geschädigten aus Nörvenich. An beiden Fahrzeugen entstand hierbei erheblicher Sachschaden. Der Fahrer des stehenden Pkw klagte über Schmerzen im Brustbereich und wird sich nach der Unfallaufnahme selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Pkw wurden im Frontbereich stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell