Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt nicht beachtet

LinnichLinnich (ots)

Eine Vorfahrtsverletzung führte am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 10.40 Uhr befuhr eine 51-jährige Autofahrerin aus Köln aus Richtung Linnich kommend die Erkelenzer Straße in Richtung B 57. Dort wollte sie nach links auf die Bundesstraße in Richtung Gereonsweiler abbiegen. Sie hielt zunächst an der Einmündung und bog dann ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 51-jährigen Fahrzeugführers aus Alsdorf. Dieser war mit seinem Auto auf der B 57 in Richtung Körrenzig unterwegs. Die Fahrzeuge stießen zusammen, der Mann sowie die zwei Beifahrer der Kölnerin, beide 16 Jahre alt, wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden mit RTW in umliegende Krankenhäuser gebracht, die sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 8500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell