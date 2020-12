Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Polizei leitet mehrere Strafverfahren nach Auseinandersetzung auf Schulgelände ein

SelmSelm (ots)

Während einer Pause ist es am Mittwoch (09.12.2020) gegen 14.00 Uhr auf dem Schulhof einer Sekundarschule an der Südkirchener Straße in Selm zunächst zu einem verbalen Streit unter vier 13-jährigen Schülerinnen und Schülern gekommen, der in eine handgreifliche Auseinandersetzung ausartete. Hinzugerufene ältere Geschwister und weitere Schüler, vier 15- und 16-Jährige, beteiligten sich - es kam zu Körperverletzungen und gefährlichen Körperverletzungen durch Schläge und Tritte. Vier der Beteiligten wurden dadurch leicht verletzt. Bei zwei von ihnen war eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich.

Nach ersten Meldungen sollte ein Beteiligter ein Taschenmesser gehabt haben, welches aber offenbar nicht zum Einsatz kam und bei keinem der Beteiligten gefunden werden konnte. Eine der 13-jährigen Schülerinnen hatte auch ihren 15-jährigen Bruder verständigt, der nicht mehr Schüler der Schule ist. Dieser sprach pauschale Drohungen aus und erschien mit einem verdeckt getragenen Messer auf dem Schulgelände, das von den anderen Schülern nicht bemerkt wurde und das er nach jetzigem Stand nicht einsetzte. Einsatzkräfte der Polizei trafen ihn vor Ort an und stellten das Messer sicher. Der 15-Jährige erhielt eine Gefährderansprache und wurde in die Obhut der Eltern übergeben. Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

