Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Gaststätten

DürenDüren (ots)

Gleich zwei Gaststätten im Dürener Norden waren in den vergangenen Tagen Ziel von Einbrechern.

So hebelten Unbekannte mit massiver Gewalt eine rückwärtige Tür einer Gaststätte in der Neuen Jülicher Straße auf. Das Lokal wurde nach Wertgegenständen durchwühlt. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen ein Tresor ohne Inhalt. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag (05.01.2021), 07:55 Uhr und Donnerstag (07.01.2021), 17:00 Uhr. Der zweite Tatort lag ebenfalls an der Neuen Jülicher Straße. Hier wurde an der Eingangstür einer Gaststätte der Zylinder der Eingangstür gezogen und so die Tür geöffnet. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen nichts. In beiden Gaststätten hatten die Verantwortlichen aufgrund der derzeitigen Schließung sämtliche Wertgegenstände im Vorfeld ausgeräumt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren vor Ort gesichert. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

