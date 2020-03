Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte zünden Mülltonnen an - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots)

45144/45145 E.-Frohnhausen: Unbekannte haben am Freitagmorgen, 13. März, in Frohnhausen mehrere Mülltonnen angezündet. Gegen 2.05 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zur Hamburger Straße gerufen, weil dort zwei Altpapiertonnen brannten. Die Feuerwehr löschte den Brand, bevor ein Gebäudeschaden an dem benachbarten Haus entstehen konnte. Nur wenige Minuten später ging ein weiterer Notruf bei der Polizei ein. Diesmal wurde eine brennende Mülltonne in der Frohnhauser Straße gemeldet. Ein Zeuge (37) hatte den Brand entdeckt und versucht, ihn mit einem Feuerlöscher zu löschen. Als dies nicht gelang, wählte er den Notruf. Diesmal traf die Polizei vor der Feuerwehr ein und die Beamten konnten den Brand löschen. Auch hier entstand kein Gebäudeschaden. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 11 zu melden. /bw

