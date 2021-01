POL-DN: Fahndung: Handtaschenräuber rannte davon

Polizei Düren

Am Freitagabend erbeutete ein derzeit unbekannter Täter die Handtasche einer Dürenerin. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Gegen 19:00 Uhr war die 51 Jahre alte Geschädigte zu Fuß auf der Roonstraße unterwegs. Von der Schoellerstraße aus kommend, hatte die Frau dann an der Einmündung zur Scharnhorststraße die beampelte Fußgängerfurt in Gehrichtung Krankenhaus überqueren wollen. Der Räuber, ein dunkel gekleideter, etwa 175 Zentimeter großer Mann, näherte sich zunächst unbemerkt und riss plötzlich an der Handtasche der Dürenerin. Die wehrte sich zwar nach Kräften, konnte aber nicht verhindern, dass schließlich der Trageriemen abriss und der Täter mit ihrer Tasche in Richtung Schoellerstraße davonrannte. Neben etwas enthaltenem Bargeld wurden der Geschädigten, die sich bei dem Überfall durch einen Sturz auch noch leichte Verletzungen zuzog, die in der Tasche enthaltenen persönlichen Dokumente entrissen.

Eine durch die hinzugerufene Polizei eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Im Rahmen des jetzt eingeleiteten Strafverfahrens sucht die Polizei auch Zeugen, die entweder auf die Tat, oder einen im Umfeld des Tatortes davon laufenden Mann aufmerksam geworden sein könnten.

Alle sachdienlichen Hinweise werden beim Polizeiruf 110 entgegen genommen.

