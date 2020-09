Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, B235/Freundschaftliche Hilfe kostet den Führerschein

Coesfeld (ots)

Mit dem Verlust seiner Fahrerlaubnis bezahlt ein 47-Jähriger aus Lüdinghausen seine Hilfsbereitschaft. Nachdem er von einem Freund am Mittwoch(2.9.) gegen 23.45 Uhr über einen Wildunfall informiert wurde, wollte der Lüdinghauser dem Freund zur Seite stehen. Die zur Unfallaufnahme hinzugezogenen Polizisten stellten in der Atemluft des Lüdinghausers Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Der Freund kam mit einem Schaden an seinem Auto und dem Schrecken des Unfalls davon.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell