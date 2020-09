Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Coesfeld (ots)

Zur Unfallzeit befuhr eine 38-jährige Lkw-Fahrerin die B525, aus Richtung Nottuln kommend, in Fahrtrichtung Appelhülsen. An der Unfallstelle fuhr die Lkw-Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache zunächst auf einen vorausfahrenden Pkw auf, der hierdurch nach links auf die Gegenfahrspur geschoben wurde und dort mit zwei verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen kollidiert. Die Lkw-Fahrerin kollidierte nach dem Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Pkw mit einem weiteren Pkw, welcher noch vor diesem Pkw fuhr. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Die Lkw-Fahrerin, wie auch ein weiterer Unfallbeteiligter erlitten einen leichten Schock. Drei weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Vier Personen wurden mit eingesetzten RTW umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme gesperrt. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auf der B525 und der A43 kam es durch den Unfall zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell