Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Landkreis Cloppenburg und Vechta- Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverordnung und -verfügungen vom 14. April 2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Nach dem Osterwochenende setzte die Polizeiinspektion Cloppenburg/ Vechta die Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverordnung und -verfügungen fort. Am Dienstag, 14. April 2020, konnten vereinzelte Verstöße gegen die geltenden Bestimmungen registriert werden. Es wurden insgesamt 20 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hauptsächlich handelte es sich um Verstöße von Privatpersonen gegen das Kontaktverbot.

Im Bereich Cloppenburg konnten Polizeibeamte auf einem Schulgelände in der Leharstraße insgesamt vier Personen im Alter von 17 und 18 Jahren antreffen. Nachdem die Identitäten festgestellt wurden, erhielten alle angetroffenen Personen einen Platzverweis. Diesem kamen sie nach. Auf einem Gelände eines Getränkemarktes in Cloppenburg stellten Polizeibeamte gegen 19.40 Uhr eine Personenansammlung mit drei PKW fest. Die Personen wurden auf die verbotene Ansammlung angesprochen. Ein Platzverweis wurde ausgesprochen. Bei einer weiteren Zusammenkunft mussten Polizeibeamte in der Straße Industriezubringer in Cloppenburg einschreiten. Hier hatten sich offensichtlich drei Personen im Alter von 15 bis 36 getroffen. Die Zusammenkunft wurde aufgelöst. In Galgenmoor hielten sich gegen 20.30 Uhr drei Personen im Alter von 17 bis 21 Jahren an einem See auf. Die Personen gehörten keinem gemeinsamen Hausstand an. Ihnen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Auf dem Parkplatz eines Sportplatzes in Galgenmoor konnten Polizeibeamte drei Person im Alter von 22 bis 24 Jahren antreffen. Ihnen wurde ebenfalls ein Platzverweis erteilt. Eine weitere Ansammlung von Personen löste die Polizei gegen 21.55 Uhr im Bereich der Markthalle in Cloppenburg auf.

